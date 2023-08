Ex-namorado de Megan Thee Stallion condenado à prisão

Tory Lanez foi condenado a 10 anos de prisão depois de ter sido considerado culpado por ter disparado contra os pés da cantora Megan Thee Stallion, durante uma noite de festa em Los Angeles, em 2020. As acusações feitas em tribunal incluíam ataques físicos constantes e abuso psicológico por parte do cantor, que acabou com uma sentença de alívio para Stallion, de 28 anos, três vezes vencedora do Grammy. Lanez, cujo nome verdadeiro é Daystar Peterson, disparou a arma depois de uma festa na casa de Hollywood Hills de Kylie Jenner, a 12 de julho de 2020.

Em dezembro passado, um júri condenou Lanez, de 30 anos, que inicialmente se declarou inocente, por três crimes: agressão com uma arma de fogo semi-automática, transporte de uma arma de fogo carregada e não registada num veículo e disparo de uma arma de fogo com negligência grave. Esta terça-feira, 8 de agosto, o rapper dirigiu-se ao tribunal antes de o juiz proferir a sentença, pedindo desculpa pelos seus atos e disse que assumia total responsabilidade pelo crime. Inicialmente, os advogados pediam que Lanez fosse condenado a 13 anos de prisão, solicitando ainda liberdade condicional e um programa residencial de tratamento de toxicodependência para ajudar o artista a lidar com o seu problema de alcoolismo, que dizem ter desenvolvido para lidar com traumas de infância, divulgou o The Guardian.

O rapper Tory Lanez. Foto: Getty Images