Quem são as 25 personalidades mais influentes da internet?

Pelo quinto ano consecutivo, a prestigiada revista lança a lista dos nomes mais influentes da internet. Analisou-se o seu impacto global nas redes sociais, bem como a sua capacidade para gerar notícias. Entre os eleitos, estão nomes como as cantoras Ariana Grande e Cardi B, pelo número de fãs a quem chegam, a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez com perto de 4,8 milhões de seguidores no Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump, que chega a escrever 29 tweets num mesmo dia ou ainda o beauty vlogger James Charles.

Também os duques de Sussex, que lançaram a sua conta de Instagram em abril e que nas primeiras seis horas já tinham 1 milhão de seguidores, estão entre as personalidades eleitas. Jada Pinkett Smith e o seu web television talk show Red Table Talk obtiveram, igualmente, grande visibilidade.

Foram ainda selecionadas duas causas: os protestos em Hong Kong, um movimento de preservação da liberdade e The School Strikers, o movimento impulsionado por Greta Thunberg, jovem sueca ativista pelo clima. A lista contou ainda com Chris Godfrey, criador do post de Instagram que se tornou viral em janeiro de 2018: a imagem de um simples ovo, publicada com o objetivo de ultrapassar a fotografia com mais likes da altura, neste caso uma de Kylie Jenner. A imagem do ovo, que ficou conhecido como o World Record Egg, teve mais de 53 milhões de likes.

Fotografias Getty Images e Instagram.