Quem é Maria de Bragança, duquesa e filha do herdeiro presuntivo da coroa portuguesa​​?

Maria Francisca de Bragança captou a atenção dos meios de comunicação depois do pai, Duarte Pio de Bragança, ter anunciado o seu casamento nas redes sociais. Mas porque é que a imprensa nacional está tão interessada no noivado de uma jovem de 25 anos?



Maria Francisca nasceu em março de 1997 e é a segunda de três filhos dos duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel de Herédia, a par de Afonso, nascido em março de 1996, e Dinis, que nasceu em novembro de 1999. O que torna esta família tão interessante é a sua ligação à antiga monarquia portuguesa, tornando os duques de Coimbra descendentes da família real. Duarte Pio é bisneto do D. Miguel I, nono rei de Portugal (1828 - 1834) e conhecido pelos cognomes o Usurpador e o Absolutista.

Com a morte do último rei, D. Manuel II - afastado do trono em 1910 com a Implementação da República Portuguesa e vítima de uma doença na garganta em 1932 - o pai de Duarte Pio acabaria por ser considerado o herdeiro da Casa de Bragança, à falta de descendentes de D. Manuel II, segundo a imprensa portuguesa. Eis que chegamos a Maria Francisca, filha do pretendente ao trono de Portugal, se ainda existisse um para reclamar.

Apesar de exibir o título de duquesa desde 2018, altura em que começou a atrair as atenções da imprensa internacional, Maria Francisca não tem qualquer função oficial. No mesmo ano, foi considerada pela revista francesa Point de Vue uma das jovens mais "cobiçadas" das famílias nobres da Europa, após comparecer com os irmãos no baile de debutantes da sociedade parisiense Le Bal. Já a Vanitatis, publicação espanhola, descreveu-a como uma "jovem discreta, bonita e inteligente". Estudou Comunicação Social e Cultura na Universidade Católica Portuguesa, fez o porgrama Erasmus em Roma e voluntariado na Guiné.







Foi pedida em casamento no início do mês, como comunicou o duque de Coimbra. "

Sua Alteza e o Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins ficaram noivos em Timor, no início deste mês. A Infanta D. Maria Francisca informou Suas Altezas Reais os Duques de Bragança e outros membros próximos da sua família. Mais detalhes sobre o dia do casamento".





Maria Francisca de Bragança com o noivo Duarte de Sousa Araújo Martins. Foto: Facebook de Duarte Pio

Sabemos ainda que o futuro membro da família nasceu a 14 de maio de 1992, em Lisboa, e que é filho de Pedro Martins e D. Maria do Carmo de Sousa Araújo e ainda neto do arquiteto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo. Tirou Direito na Universidade Católica, onde conheceu a futura mulher, e possui um master pela Universidade Queen Mary, em Londres. É advogado especializado em mercados de capitais, fusões e aquisições na sociedade Uría Menéndez – Proença de Carvalho.



Não existem detalhes sobre o local nem a data do casamento, embora se especule que possa vir a acontecer no Mosteiro dos Jerónimos, onde casaram Duarte Pio e Isabel de Herédia.