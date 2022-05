Cannes 2022: os looks das celebridades na passadeira vermelha

O Festival de Cannes acontece pela 75ª edição e a red carpet da Riviera Francesa enche-se de celebridades. Julianne Moore, Eva Longoria e Deepika Padukone são algumas das celebridades presentes no primeiro dia do evento que junta os maiores nomes do cinema global. Confira os looks.