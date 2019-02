Porque é que Jennifer Aniston e Brad Pitt voltaram a ser amigos

Aniston fez 50 anos no fim de semana passado e Brad foi uma das muitas estrelas convidadas. Entrou pela porta detrás do hotel onde Jennifer, disfarçado com um gorro e uns óculos de sol (apesar de ser de noite). Passados 14 anos desde a separação do casal, parece que os dois atores voltaram a falar quando Brad apoiou Jennifer Aniston quando a sua mãe morreu, há quatro meses.

"O que determina a felicidade na vida de alguém não é o ideal dos anos cinquenta. Esse ideal não se vê aplicado aos homens. Faz parte do machismo, pois é sempre a mulher a desapreciada, a inconsolável, a solteirona. Nunca se ouve o contrário," disse Aniston numa entrevista com a Elle no final do ano passado.

O aparecimento de Brad na festa de anos de Aniston demonstrou o quanto ambos querem ser amigos – desde que estão solteiros apoiaram-se mutuamente e falam muitas vezes. Não há ressentimentos e pretendem ser amigos para o resto da vida, divulgou uma fonte ao programa de televisão norte-americano Entertainment Tonight.