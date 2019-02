Emma Thompson deixa filme depois da contratação de John Lasseter, acusado de assédio sexual

Quando a Skydance Animation convidou Emma Thompson para desempenhar um papel no filme de animação Luck, a atriz de 59 anos aceitou o desafio de bom grado. No entanto, a partir do momento em que a produtora contratou John Lasseter para a equipa Emma recusou fazer parte do projeto. John, ex-diretor da Pixar e Walt Disney Animation Studios, tirou uma licença em 2017 depois de ser alvo de denúncias por assédio sexual. O produtor admitiu ter cometido "erros" e deixou a empresa em 2018.

O movimento Time's Up comentou a situação e lamentou que "a Skydance forneça uma posição de poder e privilégio a um homem que foi repetidamente acusado de assédio sexual no trabalho". Contudo, o diretor executivo da Skydance Media, David Ellison, defendeu John afirmando que "temos a certeza que o John aprendeu lições valiosas e está pronto para provar as suas capacidades como líder e colega".

Emma já tinha começado os testes de som para a voz do seu personagem quando soube da contratação de John.