Katy Perry e Orlando Bloom ficam noivos no dia de São Valentim

Perry e Bloom começaram a namorar depois da 73ª cerimónia dos Globos de Ouro, em janeiro de 2016, e apesar de uma breve separação em 2017, começaram 2019 com o pé direito.

O casal confirmou as notícias hoje de manhã, Katy com uma foto do anel em forma de flor, com diamantes e um rubi lilás no centro, a tapar os olhos avermelhados e com Orlando a seu lado, a sorrir de orelha a orelha, com o fundo coberto de corações vermelhos. A sua descrição "Full Bloom" ("em total florescimento", um trocadilho com o sobrenome de Orlando). Já o noivo partilhou a mesma foto com a descrição "Lifetimes" ("Vidas").

O casal confirmou a notícia depois de a mãe de Perry partilhar no Facebook fotografias do casal na sua festa de noivado, que decorreu ontem.

A cantora foi casada entre 2010 e 2011 com Russel Brand e o ator esteve casado com a supermodelo Miranda Kerr de 2010 a 2013.