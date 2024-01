O que se passa entre os atores Barry Keoghan e Jacob Elordi?

São várias as razões que fazem de Saltburn o filme do momento, da muito discutida cena da banheira à delirante sequência final ao som de Murder on the Dance Floor, de Sophie Ellis-Bextor. Mas nada teria o mesmo impacto não fosse a química entre dois dos protagonistas do filme: Barry Keoghan (Oliver Quick), o aluno sem dinheiro nem amigos na Universidade de Oxford dos anos 2000 e Jacob Elordi (Felix Catton), o rapaz bonito e privilegiado que toda a gente inveja. A relação ambígua entre ambos vai crescendo com o filme e acabou por transpôr-se para a vida real. Durante as apresentações do filme um pouco por todo o mundo, os dois atores mostraram uma proximidade constante, algures entre o flirt e uma amizade mesmo muito próxima. O ponto alto foi o momento em que os atores quase se beijaram na passadeira vermelha da estreia do filme em Los Angeles.

Agora, em entrevista à GQ norte-americana, da qual é a última capa, Barry Keoghan veio confirmar que as suspeitas da Internet são reais: o flirt existe e está bem vivo. "Estou mesmo a flirtar," disse o ator. " Não é apenas para as câmaras e as estreias. Eu e o Jacob – ele é como um irmão para mim, na verdade. Acho que, quando se está confortável com alguém, pode-se ser tão próximo dessa pessoa quanto se quiser, percebe o que quero dizer?" Quando está confortável, continuou o ator na mesma entrevista, está mesmo confortável – e ainda bem.