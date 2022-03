Para além do caso Margarida Corceiro. Celebridades que tiveram a sua privacidade violada

Uma vez depositada na web, qualquer informação passa a ser pública para todos vermos e praticamente impossível de eliminar. O mesmo acontece com as fotografias íntimas das celebridades, que as pensam guardadas num lugar seguro ou confiam em quem as tirou. A vítima mais recente deste ato foi a modelo e atriz Margarida Corceiro, que tem apenas 19 anos. Segundo os meios de comunicação, as imagens que alegadamente mostram Margarida nua e tiradas quando esta tinha 15 anos. Mas nenhuma dessa informação foi confirmada.

Para pesar de todas as mulheres, a partilha de fotografias roubadas ou tiradas sem consentimento é algo comum. Também em Hollywood são vários os nomes que perfazem a lista de quem teve a sua privacidade completamente violada. Em 2014, um homem hackeou mais de 100 contas iCloud da Apple, onde estavam imagens privadas de Jennifer Lawrence, por exemplo. "Qualquer pessoa pode ver o meu corpo nu sem o meu consentimento, a qualquer altura. Alguém acabou de publicá-las em França. O meu trauma vai existir para sempre", confessou a atriz numa entrevista à Vanity Fair, no ano passado.

Miley Cyrus foi também vítima de um ato semelhante em 2017 e Demi Lovato em 2013. No caso de Bella Thorne, foi a própria atriz que publicou as suas fotografias em topless depois de ser chantageada com a informação. "Sinto-me nojenta, sinto-me observada, sinto que me roubaram algo que eu queria que apenas uma pessoa especial visse", comentou no Twitter. Igualmente grave foi a polémica de Amanda Seyfried, que em 2017 recorreu à justiça depois de fotografias suas sem roupa e em "momentos íntimos com o antigo namorado" irem parar à internet. Novas imagens do género foram novamente divulgadas em 2019.



Vanessa Hudgens foi obrigada a lidar com a mesma situação quando tinha apenas 18 anos, e estava a trabalhar para o Disney Channel, nos filmes High School Musical. Numa declaração divulgada na altura pelo seu representante, a jovem pediu perdão aos fãs pelo escândalo, expressou embaraço e arrependimento por ter tirado as nudes e agradeceu à família e aos amigos pelo apoio. Em 2011, foram roubadas e publicadas imagens do telemóvel de Scarlett Johansson. O hacker foi apanhado e condenado a dez anos de prisão. "Foi uma invasão enorme. Como mulher, sinto que é uma coisa tão degradante e horrível para se viver", afirmou a atriz de Vingadores ao jornal The Independent.

A lista continua - Iggy Azalea, Kaley Cuoco, Dylan Sprouse, Kristen Stewart, Dakota Johnson, Tyler Posey, Rihanna, Hayley Williams, Kim Kardashian, Kristen Dunst, Jessica Alba, Kate Upton, entre outros – e provavelmente nunca terá fim.