Foi uma das mulheres mais bem vestidas da 76ª edição dos Globos de Ouro e escolheu uns saltos que facilmente todas poderíamos ter no nosso armário.

A atriz queniano-mexicana que ganhou um Óscar pela sua participação no filme 12 anos Escravo, de 2013, destacou-se na passadeira vermelha com um vestido Calvin Klein by Appointment e pelos seus sapatos no modelo Leventer, que custaram €40.

Há boas e más notícias: a Aldo ainda tem à venda os sapatos de Lupita, mas já não estão disponíveis por €40, mas sim por €99,95. Também não estão disponíveis em prateado, mas sim nas versões em bege e também em preto.