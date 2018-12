Pouco tempo passou desde a última "polémica" de estilo da mulher de Donald Trump, mas Melania já conseguiu voltar a dar que falar.

No regresso à Casa Branca, no passado dia 27 de dezembro, após uma viagem do casal presidencial ao Iraque, Flotus surgiu com um sobretudo verde escuro da Prada - tudo bem até aqui. O problema foi a escolha de cores, tanto das calças como dos sapatos. Melania Trump usou umas leggins/calças Ralph Lauren de cabedal castanhas e umas sabrinas Louboutin da mesma cor.

Acontece que a tonalidade das sabrinas e das calças era demasiado próxima do tom de pele da primeira dama, o que causou a ilusão ótica de que esta se encontrava sem calças e descalça.

Desta forma, a rede social Twitter rapidamente se incendiou de comentários, sobre onde estariam as calças de Melania e se estaria esta nua ou a usar uma saia demasiado curta.