Contrabando de sandes de presunto nos Globos de Ouro

Durante a 76ª cerimónia anual dos Globos de Ouro, no passado domingo, dia 6 de janeiro, pelo menos 30 celebridades não passaram a cerimónia com fome.

A atriz Melissa McCarthy teve a feliz ideia de levar 30 sandes de presunto e queijo para oferecer aos colegas, que ficaram incrédulos e muito agradecidos pela ideia da atriz.

O jantar da cerimónia é servido muito antes da entrega dos prémios e por isso, os convidados ficam várias horas sem comer. Graças a McCarthy, algumas celebridades presentes tiveram a sorte de receber este "mimo" alimentar. A atriz e colega, Jessica Chastain, ainda se questionou como McCarthy conseguiu fazer tal coisa, no entanto, parabenizou a atitude da colega "É uma boa ideia, porque realmente quando entramos no salão do evento, o jantar já foi servido há horas e estamos sempre com muita fome."

Segundo a revista americana Variety, esta entrou na festa com cerca de 30 sandes de presunto e queijo escondidas. "Para o ano vou trazer cachorros quentes" disse a atriz à revista. As sandes, embrulhadas em sacos de plástico, foram feitas pela marca Joan’s On Third.



A ideia vem ainda colmatar o histórico infeliz do catering dos Globos de Ouro. Em 2018, Chrissy Teigen terá feito um comentário (já apagado) na sua rede social Twitter sobre o quão mínimas eram as sanduiches servidas.

A ementa deste ano foi criada pelo chefe executivo do Beverly Hilton, Mathew Morgan e pelo pasteleiro chefe executivo Thomas Henzi.