Os melhores posts de Instagram das celebridades no Met Gala 2019

O tema do Met Gala 2019 já prometia exagero. E foi isso que vimos na noite de ontem, 6 de maio, na abertura da exposição no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. As celebridades interpretaram o melhor o ensaio de Susan Sontag, Camp: Notes on Fashion, tema da mostra deste ano, e partilharam tudo nas suas páginas no Instagram.