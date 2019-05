As mulheres com curvas que se tornaram ícones

Os paradigmas de beleza estão a mudar e são muitas as personalidades femininas que o comprovam – agora e ao longo das últimas décadas. Nos anos 50 e 60 a sensualidade definia-se com mulheres como Marlyn Monroe e Sophia Loren; nas décadas de 80 e 90, Cindy Crawford e Naomi Campbell celebravam o lado mais atlético da moda; e nestes últimos anos do novo milénio vimos mulheres como Ashley Graham desafiar o ideal de beleza esguio e sem curvas.

Nesta galeria compilamos as mulheres que melhor demonstram o poder das suas curvas ao longo dos tempos: