Naomi Campbell revela situações de racismo na moda

Apesar de ser uma das personalidades mais conhecidas da moda, e de fazer parte da geração de supermodelos dos anos 90, juntamente com Linda Evangelista e Christy Turlington, Naomi comentou recentemente que o racismo e a desigualdade continuam presentes na indústria da moda.

Numa entrevista à Vogue Inglesa que celebrou as suas mais de três décadas como modelo, Campbell revelou que ainda não há igualdade entre modelos de cor e modelos brancas, e que ela própria foi recentemente vítima de racismo. "Eu sou o rosto de uma nova campanha publicitária e disseram-me que um certo país não a ia passar por causa da cor da minha pele."

A modelo de 48 anos também não se esqueceu que a temporada de outono-inverno 2019 foi a mais diversificada de sempre, contando com cerca de 40% das modelos de cor nas passerelles, mas relembrou que ainda há um longo caminho a percorrer.

Na mesma entrevista, Campbell espera que no futuro "as modelos [de cor] possam ter as mesmas oportunidades e a mesma remuneração do que as outras", e relembrou que "as modelos negras não são uma tendência" e que "estão cá para ficar".