A reação viral de A$AP Rocky durante o concerto de Rihanna no Super Bowl

Há muito que se aguardava a performance de Rihanna durante o intervalo do Super Bowl, que aconteceu no último domingo, 12, mas a cantora parece ter conseguido superar ainda mais as expectativas. Do público, que a acompanhou um pouco por todo o mundo, mas também do namorado, A$AP Rocky, que não tirou os olhos do palco onde Rihanna atuou.

A performance, durante a qual a artista revelou estar grávida do segundo filho, esteve recheada de hits e momentos especiais, e A$AP Rocky não parou de apoiar a namorada. Num vídeo que se está a tornar viral nas redes sociais, vê-se o cantor no campo a filmar o concerto, a dançar e a sorrir sem parar. Rihanna escolheu um look vemelho da Loewe para recordar alguns dos seus maiores êxitos da cantora, como Only Girl (in the World), Rude Boy, Umbrella, Where have you been ou Diamonds.

O casal teve o primeiro filho em maio do ano passado.