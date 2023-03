"A cara dele quando descobriu que não vai aos Óscares". Rihanna partilha imagem adorável do filho

Rihanna continua a ter uma agenda preenchida. Depois de atuar no intervalo do Super Bowl, a cantora de 35 anos prepara-se para interpretar a canção Lift Me Up na noite dos Óscares. Porém, parece que nem todos estão contentes com isso, mais precisamente o filho da cantora e do rapper A$AP Rocky. Em tom de brincadeira, Rihanna partilhou no Instagram uma fotografia do bebé - está atualmente grávida do segundo - com a descrição "O meu filho quando descobriu que o seu irmão/ã vai aos Óscares e ele não."



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri)

Leia também Rihanna anuncia gravidez de forma inédita

Na imagem, pode-se ver a criança, que tem quase um ano e cujo nome não foi ainda revelado, com uma expressão infeliz no rosto e lágrimas nos olhos. O post mostra também o bebé ao colo da mãe, enquanto passa o videoclipe de Lift Me Up, tema nomeado para o Óscar de Melhor Canção Original e parte da banda sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Trata-se de uma homenagem a Chadwick Boseman, o protagonista do primeiro filme da saga, que morreu em 2020, vítima de cancro do cólon, com apenas 43 anos.

A 95º edição dos Academy Awards acontece a 12 de março em Los Angeles.