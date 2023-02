Super Bowl: Rihanna regressa aos palcos e revela segunda gravidez

Rihanna regressou finalmente aos palcos para uma muito aguardada atuação durante o Super Bowl, que aconteceu no último domingo, 12, no Arizona, Estados Unidos da América. Após um longo hiatus - nos últimos anos a cantora trabalhou principalmente na sua marca de cosmética, Fenty Beauty - o certo é que ninguém sabia o que esperar do mini concerto, embora a surpresa que Rihanna tinha preparada tivesse superado quaisquer expectativas: a cantora está grávida do segundo filho.



Numa entrevista dada na semana passada, a artista de 34 anos já tinha feito um teaser do que aí vinha, mas que passou facilmemte despercebido, segundo a BBC. À pergunta "irá haver alguma surpresa durante a performance?", Rihanna respondeu que "estava a pensar levar alguém", mas que ainda não tinha a certeza. Os fãs assumiram que se referia a um artista convidado, como Drake ou Eminem, com quem colaborou ao longo da carreira, mas estavam errados.

Rihanna no concerto da Super Bowl 2023. Foto: Reuters

Bastaram apenas alguns segundos para a multidão dar conta do novo baby bump da cantora, cuja atuação começou com a canção Bitch Better Have My Money feita numa plataforma que flutuava acima do relvado. Ao contrário dos seus bailarinos, vestidos de branco, Rihanna deslumbrou num look contrastante, vermelho dos pés ao batom, da Loewe. O concerto de 13 minutos contou com inúmeros êxitos da cantora, como Only Girl (in the World), Rude Boy, Umbrella ou Where have you been, e terminou com um bonito fogo de artifício, acompanhado pela já icónica canção Diamonds.

A meio, houve ainda tempo de Rihanna, lançada em 2017, ao retocar a maquilhagem em palco com um pó compacto matificante, um momento que se tornou viral nas redes sociais. Recorde-se que a cantora teve o seu primeiro filho em maio de 2022 com o parceiro A$AP Rocky.