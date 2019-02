Priyanka Chopra teve um ataque de pânico minutos antes de casar com Nick Jonas

Numa entrevista ao programa de televisão Good Morning America, a atriz admitiu recentemente que teve um ataque de pânico assim que lhe colocaram o véu de 22 metros. Priyanka estava no corredor a caminho do altar e precisou de se "esconder alguns minutos atrás de uma cortina até me tranquilizar", contou a atriz.

Depois da noiva se acalmar, o casal trocou as alianças no luxuoso Palácio Umaid Bhawan, na Índia, e, uma vez que pertencem a religiões diferentes, as festividades incluíram uma cerimónia cristã, à qual pertence Nick, e uma hindu, religião da noiva.