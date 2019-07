O esperado encontro entre Meghan Markle e Beyoncé

Desde que Beyoncé homenageou Meghan Markle nos Brit Awards 2019 que se especulava sobre um possível encontro entre as duas. E foi em Londres, durante a estreia do filme O Rei Leão (2019), que os olhares se concentraram no momento em que a duquesa de Sussex cumprimentou a cantora, quebrando o protocolo com um demorado abraço.

Acompanhada pelo marido, o príncipe Harry, Meghan Markle e Beyoncé, que também estava com o marido, Jay-Z, abraçaram-se e trocaram algumas palavras antes de verem o filme, no qual a cantora dá voz à leoa Nala. Meghan elegeu um vestido preto do criador Jason Wu e Beyoncé um vestido comprido amarelo do designer Cong Tri.

Comprometidos com a conservação do meio ambiente, principalmente em África, os duques de Sussex receberam da Disney uma doação para a organização African Parks, da qual o príncipe é presidente, para apoiar os esforços que protegem a rápida redução da população de leões em todo continente africano.