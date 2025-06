Horóscopo. O que lhe reservam os astros para a semana de 23 a 29 de junho

Sol em Carneiro

20 de março a 19 de abril

Os portões da mudança estão em movimento, enquanto cultiva energia para uma nova forma de estar. Trata-se de um período exigente porque, sejam quais forem as tarefas que tiver em mãos, terá de se munir de minúcia e atenção. Financeiramente, os astros apontam para boas influências, havendo um fator de sorte presente que não é de se menosprezar. Alguns arianos serão desafiados a mostrarem o seu poder criativo a 23 e 24, nomeadamente através da comunicação. A lua nova, a 25, em Caranguejo, trará algo de completamente surpreendente ao campo afetivo e familiar. Talvez se finalize a decoração da casa ou de uma parte da casa, ou algum evento especial tenha lugar. Entre os dias 27 e 29 a boa disposição será contagiante.

Sol em Touro

19 de abril a 20 de maio

Os dias convidam a nutrir-se de todas as maneiras que considera importantes e recompensadoras: ler um livro num lugar descansado ou ouvir música ao seu gosto, aproveitar os finais de tarde para um mergulho ou comer o repasto favorito em boa companhia. Profissionalmente, dará por si a dar o melhor para inovar a sua área de ação, imprimindo a sua visão em tudo o que faz. À sua volta, serão cultivados ambientes familiares e, certamente, parte do seu sucesso passa por essa capacidade de gerar confiança. Financeiramente, muitos touros atravessam uma fase de estabilidade. A lua nova a 25 será promotora de afetos, convívio e prazer de viver. No dia 27, algum choque de ego poderá assombrar as relações mais próximas.

Gémeos

20 de maio a 21 de junho

Muito trabalho em mãos, mas também a possibilidade de dar grande contributo às causas em que está envolvida/o. Em algum projeto, sentirá que está tudo em aberto, mas terá de apanhar alguma ponta solta e começar por aí. Este lado prático irá chamar por si, de forma a aproveitar o seu tempo com o que é prioritário e de forma eficiente. Previna-se da atitude excessiva. Os dias 23 e 24 serão muito acelerados, por isso faça o possível para contrabalançar esta energia. A lua nova a 25, em Caranguejo, trará a sensação de que há novas possibilidades na sua vida, acendendo uma faísca de esperança no olhar. A 27, ideias brilhantes aparecem, ou momentos de alegria surgem inesperadamente.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Está como um peixe na água, a fluir na sua vibração! É altura de celebrar o seu aniversário, a praia chama por si, assim como as petiscadas com os amigos. A vontade que tem é a de mudar de vida, e sabe que mais tarde ou mais cedo a página se vai virar. Procura autoria total sobre a sua história, mas consciencialize-se que dará dois passos em frente e um atrás, sendo a mudança gradual e havendo a necessidade de dar um salto no vazio. À medida que for andando, vai vendo com clareza o que tem de fazer. A lua nova a 25, no seu signo, irá marcar algo definitivo nesta viragem. De 23 a 26 muitos caranguejos estarão com o discurso afetado pelas emoções, podendo faltar a clareza. Algumas conversas serão dolorosas de se ter.

Leão

22 de julho a 22 de agosto

O impulso de preparar novas rotinas e disciplinas está apurado, estando ainda a fazer rascunhos mentais de planos futuros. Ao nível emocional está a passar por uma fase de purificação e eliminação do passado. Precisa de encontrar clareza dentro de si, para ter energia para andar em frente. Profissionalmente, há possibilidades de novos percursos de sucesso. Em breve irá dedicar-se a novos conhecimentos que irão surpreender quem a/o rodeia. A lua nova a 25, em Caranguejo, trará a oportunidade perfeita para relaxar. No dia 27 de junho, uma conversa assinalará o início de um novo ciclo, relativo a questões familiares ou criativas. Até 29, o espírito de negociação ou debate de ideias estará ativo.

Virgem

22 de agosto a 22 de setembro

Os virginianos têm muito em mãos e precisam de se organizar, utilizando clareza para perceber o que tem de ser feito primeiro. Há um elemento de novidade no meio disto tudo a trazer ainda mais assoberbamento e sentimento de crise. Os afetos serão uma boia de salvação do frenesim, sejam as amizades, os amores ou a família. Apesar de se encontrarem nalguma azáfama, vão ter também as suas recompensas. A energia está também propícia a tudo o que for relacionado com saúde, limpezas e organização. A lua nova em Caranguejo, a 25, trará uma espécie de clareza instantânea relativa a algum quiproquó que tem tido. O dia 29 não será o melhor para as relações afetivas, a sua língua estará demasiado crítica.

Balança

22 de setembro a 24 de outubro

Atravessa uma fase de exigência a vários níveis, nomeadamente na expressão das suas ideias, de forma que elas sejam entendidas pelo que realmente quer dizer. Ao nível profissional, parece passar por uma fase de transição, de trabalho ou de chefias, na qual interfere algum sentimento de injustiça ou desilusão. Porém, no horizonte estão novas oportunidades e muito mais estimulantes. Muitos Balança terão de fazer inúmeros exames de saúde, estando numa fase dedicada a cuidarem de si. A lua nova a 25, em Caranguejo, será marcada por algum sobressalto ou exagero emocional, principalmente no contexto das relações familiares. Se estiver de férias será aconselhável moderar a exposição ao sol.

Escorpião

24 de outubro a 22 de novembro

A generosidade e o compartilhar das suas emoções continuam a marcar os seus dias. O mais importante é poder incluir quem ama na sua vida e mostrar gratidão a quem tem estado lá. A lua nova, a 25, em Caranguejo irá marcar um renascimento em vários aspetos da sua vida. Será possível um reencontro com as suas origens, literal ou psicológico. As raízes de quem é estarão sob a sua reflexão. Na carreira, novos projetos trazem aquela instabilidade do início, mas nada a que não esteja habituada/o. Os escorpiões estão a finalizar um processo de renovação da sua identidade, havendo ainda muito para se manifestar externamente desta transformação. No amor, a atração continua na mó de cima.

Sagitário

22 de novembro a 22 de dezembro

Os dias 23 e 24 serão mais dados às relações no geral, estando num contexto em que precisará de adaptar o seu discurso à cultura envolvente. À sua volta, as pessoas que a/o querem por perto vão parecer demasiado exigentes ou rotineiras, e sentirá que de alguma forma o/a limitam. Profissionalmente, sentir-se-á uma formiga trabalhadora, tendo tudo para exceder os seus limites. A lua nova, a 25, em Caranguejo, trará um ciclo de emoções à flor da pele, talvez inesperadas. Dará por si a emocionar-se mais do que é normal. Por outro lado, se a vontade de passear é grande, haverá também algum tipo de impedimento à sua expansão. Talvez uma constipação ou virose a/o deixe afastada/o de veranear por aí.

Capricórnio

22 de dezembro a 19 de janeiro

É uma fase extraordinariamente proativa para os capricornianos. Farão bom uso dos seus braços, até porque todo o esforço físico está exaltado nas suas mais diversas variantes. Para aqueles que estão em mudanças, prevê-se todo esse movimento, que tem tudo para acontecer na lua nova, em caranguejo, a 25. Ao nível profissional também se vê muita atividade e é possível que estejam em curso transformações profundas nessa área. Há um otimismo generalizado para os nativos deste signo, depois de um período mais complicado. Ao nível interpessoal, os astros apontam para muita discussão sobre ideias e valores. O dia 29 trará a possibilidade de muita ação na vida afetiva.

Aquário

19 de janeiro a 18 de fevereiro

A sensação de aborrecimento tem tudo para marcar os seus dias, sentindo que precisa de novas descobertas para além do que já é familiar. Este estado de espírito irá estimular a procura por novas áreas de conhecimento e novas experiências que a/o ajudem a dar um pulo numa nova direção. As relações afetivas podem também estar nesse espírito mais rotineiro. A lua nova a 25, em Caranguejo, irá ser promotora de uma crise emocional, originada por um sentimento exagerado de preocupação ou de zelo. A 29, uma ideia genial poderá partir de alguém à sua volta, que trará um impacto positivo por estes dias. Será um dia indicado para dar azo à sua criatividade.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Alerta vermelho para os relacionamentos devido a conflitos de ego, nomeadamente na arena profissional. Como está particularmente emocional, as suas barreiras estão em baixo e estes conflitos serão mais intensos. O truque será não reagir a quente e deixar passar uns dias. Aconselha-se que tenha maiores precauções a conduzir e evitar locais com muita confusão. No amor, há condições para o amor e para a atração, principalmente com pessoas que sejam diferentes de si. A lua nova a 25 será dada a boas surpresas nos campos amoroso e familiar. O dia 29 será marcado por um romantismo inesperado. Para os que não estão numa relação, esta energia será vivida com momentos de sensibilidade, num aproveitar dos bons momentos com muito glamour.