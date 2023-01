Funeral do último rei da Grécia. As casas reais que se despediram de Constantino II

Ana Maria, antiga rainha consorte da Grécia, viúva do Rei Constantino e irmã da rainha Margarida da Dinamarca, e Pavlos da Grécia, filho de Constantino, no fim da cerimónia fúnebre.

1 de 18 Ana Maria, antiga rainha consorte da Grécia, viúva do Rei Constantino e irmã da rainha Margarida da Dinamarca, e Pavlos da Grécia, filho de Constantino, no fim da cerimónia fúnebre.

2 de 18 Ana Maria, viúva de Constantino II, com o filho, Pavlos da Grécia.

2 de 18 Ana Maria, viúva de Constantino II, com o filho, Pavlos da Grécia.

3 de 18 Alexia da Grécia, filha mais velha de Constantino II e Ana Maria, com a família.

3 de 18 Alexia da Grécia, filha mais velha de Constantino II e Ana Maria, com a família.

Foto: Getty Images