O casamento secreto de Ariana Grande

Ariana Grande, de 27 anos, e o agente imobiliário Dalton Gomez, de 25, casaram em segredo. Quase duas semanas depois, o casal decidiu partilhar no Instagram algumas imagens do grande dia, que mostram alguns momentos da festa.

Fotografia da cerimónia partilhada no instagram da cantora Ariana Grande Foto: Instagram de @ArianaGrande

A cantora escolheu um vestido de noiva Vera Wang: sem alças, branco e com um véu em laço no topo, feito de prop.

Um representante de Ariana revelou à revista People que a cerimónia foi "pequena e intimista - menos de 20 pessoas", e que a "sala estava repleta de felicidade e de amor".

A cantora namora com Gomez desde janeiro de 2020 e passou com ele o confinamento imposto pela pandemia de covid-19. O pedido de casamento foi feito uns meses mais tarde, em dezembro do mesmo ano, sendo partilhado pela cantora nas redes sociais com uma foto do anel e a descrição: "Para sempre e mais".