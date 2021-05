O ‘flirt’ embaraçoso do príncipe William numa visita à Escócia

Podia ser mais um escândalo real, mas é apenas um episódio enternecedor que antecipa o fim da pandemia. Durante a tour pela Escócia de Kate Middleton e do príncipe William, que começou no último domingo, 23 de maio, houve quem quisesse a atenção especial do futuro rei.

Durante uma visita a um lar em Edimburgo o príncipe conversou com alguns dos residentes enquanto comia um gelado. Numa dessas conversas Betty Magee, de 96 anos, disse a William em tom de provocação: " É tradição nesta zona dar-se um beijo na bochecha às senhoras." Apesar da vergonha, o príncipe ainda conseguiu prometer, entre risos, que, depois da pandemia, voltaria para lhe dar esse beijo. Será difícil voltar atrás com a sua palavra, entretanto, um dos funcionários do lar pediu ironicamente a William que parasse de ‘flirtar’ com os residentes. O herdeiro ao trono riu-se e defendeu-se: "Estou a tentar não fazê-lo, mas não sei quem é que está a flirtar mais", referindo-se a Magee.

A tour do casal real tem paragens em instituições solidárias, que ajudam pessoas com problemas de saúde mental e adição, entre outros problemas. Kate e William vão ainda passar pela Universidade de St. Andrew, em Edimburgo, onde se conheceram há 20 anos, para discutir a pandemia com alguns estudantes.