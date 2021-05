Lady Gaga revela ter ficado grávida após uma violação aos 19 anos

Tinha apenas 19 anos quando passou por um "surto psicótico" após uma violação que a engravidou, conta Lady Gaga, de 35 anos, no novo programa documental produzido por Oprah Winfrey e pelo príncipe Harry, The Me You Can’t See, da Apple TV, sobre saúde mental.

Lady Gaga conta que foi vítima de agressão sexual por parte de um produtor que ameaçou queimar a sua música caso a cantora não se despisse. Sem querer revelar o nome do alegado agressor, a cantora partilhou as suas dificuldades em falar na situação: "eu percebo o movimento #MeToo, compreendo que muitas pessoas fiquem confortáveis com isto, mas eu não fico. Não quero ver aquela pessoa nunca mais," disse no seu depoimento para a série.

A cantora contou ainda que anos mais tarde foi para o hospital com dores e dormência no corpo e que acabou por ser tratada por um psiquiatra. "Não [conseguia] sentir o meu próprio corpo. Primeiro senti uma dor for muito forte, depois senti-me dormente, e em seguida fiquei doente várias semanas. Percebi que estava a sentir a mesma dor que senti quando aquela pessoa me violou e me deixou grávida numa esquina perto de casa dos meus pais, porque comecei a vomitar e a sentir-me mal." Gaga acrescentou ainda que teve um "surto psicótico" por causa do trauma. Hoje, contou, "continua a sentir que existe uma nuvem negra onde quer que vá, que nos disse que não valemos nada e devemos morrer."

A cantora falou pela primeira vez de abuso sexual em 2014, no programa de Howard Stern, mas sem revelar pormenores.