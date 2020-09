Nostalgia: Bianca Jagger

Foto: Getty Images 1 de 30 / Em maio de 1971 Em maio de 1971

Foto: Getty Images 2 de 30 / No dia do casamento com Mick Jagger em 1971 No dia do casamento com Mick Jagger em 1971

Foto: Getty Images 3 de 30 / Em lua de mel com Mick Jagger, em junho de 1971 Em lua de mel com Mick Jagger, em junho de 1971

Foto: Getty Images 4 de 30 / Com Mick Jagger em 1971 Com Mick Jagger em 1971

Foto: Getty Images 5 de 30 / Ao lado de Mick Jagger em 1971 Ao lado de Mick Jagger em 1971

Foto: Getty Images 6 de 30 / No dia do casamento com Mick Jagger em 1971 No dia do casamento com Mick Jagger em 1971

Foto: Getty Images 7 de 30 / 1972 1972

Foto: Getty Images 8 de 30 / 1972 1972

Foto: Getty Images 9 de 30 / No festival Bardney Pop, em maio de 1972 No festival Bardney Pop, em maio de 1972

Foto: Getty Images 10 de 30 / Mick Jagger em Londres, em 1972 Mick Jagger em Londres, em 1972

Foto: Getty Images 11 de 30 / Com Mick Jagger em 1972 Com Mick Jagger em 1972

Foto: Getty Images 12 de 30 / 1973 1973

Foto: Getty Images 13 de 30 / Com Mick Jagger Com Mick Jagger

Foto: Getty Images 14 de 30 / Com Mick Jagger em 1975 Com Mick Jagger em 1975

Foto: Getty Images 15 de 30 / Em 1977 Em 1977

Foto: Getty Images 16 de 30 / 1977 1977

Foto: Getty Images 17 de 30 / Em Londres, 1979 Em Londres, 1979

Foto: Getty Images 18 de 30 / Em 1979 Em 1979

Foto: Getty Images 19 de 30 / Na festa de anos do designer Halston, no Studio 54 Na festa de anos do designer Halston, no Studio 54

Foto: Getty Images 20 de 30 / Com Michael Caine em 1968 Com Michael Caine em 1968

Foto: Getty Images 21 de 30 / Com Micahel Crawford em 1974 Com Micahel Crawford em 1974

Foto: Getty Images 22 de 30 / 1977 1977

Foto: Getty Images 23 de 30 / Com John Travolta em 1978 Com John Travolta em 1978

Foto: Getty Images 24 de 30 / Com Jeff Bridges em 1980 Com Jeff Bridges em 1980

Foto: Getty Images 25 de 30 / Com Halston e Andy Warhol no Studio 54 Com Halston e Andy Warhol no Studio 54

Foto: Getty Images 26 de 30

Foto: Getty Images 27 de 30 / 1979 1979

Foto: Getty Images 28 de 30 / Com Andy Warhol em 1979 Com Andy Warhol em 1979

Foto: Getty Images 29 de 30 / 1980 1980