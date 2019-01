É certo que a realeza britânica é aquela que recebe mais atenção do mundo e, por essa razão, os pequenos príncipes George, Charlotte e Louis, filhos dos Duques de Cambridge, são dos mais acarinhados. A imprensa internacional segue-lhes os passos para todo o lado e aquilo que vestem é milimetricamente analisado e posteriormente replicado.

No entanto, também é verdade que estes três pequenos membros da realeza têm competição à altura. Basta pensarmos na princesa Estella da Suécia, com apenas seis anos, ou nas princesas espanholas Sofia e Leonor. As suas peças de roupa são sempre meticulosamente pensadas para cada evento público e nunca defraudam as respetivas casas reais.

Ainda recentemente, no documentário Diana, Our Mother, pudemos ver o príncipe William de Inglaterra falar abertamente sobre o modo ‘estranho’ como a mãe o vestia quando era pequeno. Ainda assim, William acabou por confessar que, na verdade, tem a certeza de que irá vestir os filhos exatamente da mesma maneira. Entretanto, vale a pena ver algumas das imagens mais adoráveis dos pequenos herdeiros das casas reais europeias.