Miranda Kerr está grávida do terceiro filho

A notícia da gravidez surgiu através de uma publicação no Instagram, em que a supermodelo posa para uma fotografia na passadeira vermelha do evento Spa Awards. E menos de um ano depois de Miranda e Evan Spiegel, diretor executivo do Snapchat, darem as boas vindas a Hart, o primeiro filho da relação.

As reações foram rápidas, com Lily Aldridge e Karolina Kurkova, também modelos e amigas próximas, a felicitar Miranda de imediato. Para além de Hart, a modelo também é mãe de Flynn, com 8 anos, do casamento com Orlando Bloom. Miranda Kerr e Evan Spiegel estão casados há cerca de um ano.