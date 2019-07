Meghan Markle usou cerca de 200 mil euros em jóias desde que pertence à família real britânica

O jornal espanhol El Confidencial fez as contas aos gastos da duquesa de Sussex em joias nos últimos 18 meses e o resultado é exactamente: 192.438 euros. O valor incluir peças mais acessíveis, mas também brincos avaliados em milhares de euros. Tudo isto, sem contar com o valor das jóias de família. Apesar de recorrer a acessórios mais baratos de marcas como Catbird ou Emily Mortimer, em valores que podem variar entre os 39 e algumas centenas de euros, a perdição da mulher do príncipe Harry de Inglaterra parecem ser os brincos.

Pelo que o mesmo jornal apurou, a peça mais cara de joalharia usada por Meghan Markle foi um par de brincos Cartier, no valor de 58.732 euros, escolhidos para a festa de casamento. Entre as jóias mais caras usadas pela duquesa de Sussex, estão ainda incluídos um anel Jessica McComark com um coração em safira, avaliado em 3.3500 euros; uns brincos com diamantes da Nikos Koulis de 10 mil euros ou mesmo um colar com uma espiral de diamantes de 9.800 euros, também Jessica McComark.