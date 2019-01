Meghan Markle teve guarda-roupa mais caro da família real em 2018

No seu primeiro ano oficial como realeza, Meghan Markle estreou um novo guarda-roupa para acompanhar os seus compromissos públicos oficiais como duquesa de Sussex. E, é claro, que tudo isso vem com um custo (bem alto). De acordo com o site de moda dedicado à realeza UFO No More, o guarda-roupa de Meghan foi o mais caro do ano, a custar pelo menos €479.048, em comparação com 14 mulheres da realeza, incluindo a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, a princesa Eugenie de York e até a rainha Letizia da Espanha.

Com um total de 1.095 peças identificadas e precificadas ou com um valor estimado, estas 14 mulheres gastaram no total €1.195.497.

No decorrer do ano de Meghan Markle, vimo-la usar Oscar de la Renta, Givenchy, Stella McCartney, Giorgio Armani, Jason Wu e Victoria Beckham, desde a festa de casamento até a sua primeira viagem real – duas semanas pela Austrália, Fiji, Tonga e Nova Zelândia com o príncipe Harry – e à sua primeira visita a Sussex.

E existem algumas ressalvas, já que o valor foi estimado para novas peças, portanto as repetições não foram incluídas nas contas. Das 324 peças que Meghan usou, apenas 256 foram computadas. Além disso, um bracelete e os brincos de casamento Cartier oferecidos pelo príncipe Carlos, que custam aproximadamente €206.022, foram incluídos no total, uma vez que não foi confirmado pelo Palácio de Buckingham se foram presentes ou não – mesmo sem as joias, a duquesa ainda estaria no topo da lista. O vestido de casamento Givenchy não está no somatório, uma vez que o seu preço é incalculável. Mas o vestido do copo d’água feito pela designer Stella McCartney entrou na conta, já que a designer lançou uma coleção inspirada no vestido de Meghan.

Mesmo com tantos gastos, Markle não foi a pessoa que teve o maior preço médio por peça, quem conquistou esta primeira posição foi a princesa Charlene, com significativamente menos peças novas (apenas 24 identificadas na conta, das 51 reconhecidas). Kate Middleton ficou no quarto lugar na lista geral com 117 novas peças, das quais 81 foram precificadas ou tiveram o preço estimado, num total de €80.237 – o número foi menor do que o do ano passado, mas como a duquesa foi mãe do príncipe Louis neste ano, este foi um período no qual esteve mais afastasa. Já a princesa Eugenie, que também se casou em 2018, está no 12º lugar com 60 novas peças, 43 das quais somaram €37.512.