Emma Watson comemora o primeiro aniversário do movimento Time's Up

A atriz de 28 anos não deixou passar em branco o primeiro aniversário do Time's Up e marcou-o com a publicação de uma fotografia no seu Instagram, onde aparece vestindo uma camisola com o nome deste movimento contra o assédio.

Emma agradeceu a todas as suas irmãs ativistas que se juntaram a esta sede de mudança cujo principal objectivo é ajudar mulheres de todo o mundo a lutar contra o assédio sexual. No mesmo post, a atriz sublinhou que "2018 foi só o início". Emma Watson salientou ainda que a igualdade de género só se pode tornar uma realidade se aproveitarmos o poder transformador da solidariedade.

O Time’s Up angariou mais de 13 milhões de dólares até agora e contou com a ajuda de vários personalidades, de Hollywood e não só, como Natalie Portman, Meryl Streep, Cate Blanchett e Tina Chen. Desde então, a iniciativa conseguiu ajudar mais de 3400 vítimas que foram colocadas em contato com advogados para levar à justiça os responsáveis ??pela alegada violência ou assédio.