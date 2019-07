Meghan Markle faz surpresa a Serena Williams em Wimbledon

Meghan decidiu aparecer sem avisar e instalou-se no camarote real para assistir e apoiar a sua amiga Serena Williams, que estava a jogar em Wimbledon.

apostou num look casual chic com um blazer branco uma camisa preta da, uns jeans azuis skinny, um chapéu dae uns óculos da. Para completar o visual relaxado usou ainda um colar com um pendente com a letra "A", em homenagem ao pequeno Archie, uns brincos dourados e um anel de safira.