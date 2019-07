Celebridades que superaram a depressão pós-parto

Serena Williams - A icónica lenda do ténis fez um desabafo no seu perfil do Instagram sobre a depressão pós-parto, que enfrenta desde nascimento de sua filha Alexis em 2017. "Não só estava aceitando algumas coisas pessoais difíceis, mas também fiquei com uma sensação má. Eu não estava a sentir-me uma boa mãe", escreveu Williams alegando que falar do tema com outras mulheres ajuda muito.