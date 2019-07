Duques de Sussex aparecem de surpresa num jogo de basebol em Londres

Esta foi uma das primeiras vezes que o casal apareceu em público depois do nascimento do filho, Archie. Meghan usou um vestido de Stella McCartney e Harry optou por um polo da Invictus Games, a iniciativa de solidariedade com a qual o duque colabora.

O casal fez ainda uma visita às equipas antes do jogo, momento em que foram presenteados com um macacão da equipa Red Sox e uma camisa da Yankees feita especialmente para Archie. Porém, Meghan e Harry não permaneceram até ao final da partida porque a duquesa ainda se encontra em licença de maternidade.

Na página do Instagram Sussex Royal , foi publicada uma fotografia com a descrição "Neste #ArmedForcesDay, o evento desta noite foi também uma oportunidade para a Alteza Real destacar os homens e mulheres aqui no Reino Unido e em todo o mundo que se sacrificaram tanto pelo seu país".