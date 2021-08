Meghan Markle celebra 40º aniversário com festa milionária?

Uma fonte chegada ao casal afirma que, este ano, a celebração deste marcado na vida de Meghan Markle incluirá apenas uma "pequena reunião" com o marido, o príncipe Harry, e os dois filhos, Archie e Lilibet Diana, na sua casa em Montecito, Califórnia. Tal decisão deveu-se ao aumento dos casos de covid-19 no estado californiano.

O ponto alto da festa será o bolo de aniversário que Harry terá encomendadp na padaria Posies & Sugar, conhecida pelos seus naked cakes decorados com flores.

Meghan Markle e Príncipe Harry no evento Commonwealth Day Youth. Foto: @thecatwalkitalia

Vários meios de comunicação escreveram que Colin Cowie, organizador de festas de celebridades, iria ajudar na preparação do dia de Meghan, que contaria com cerca de 65 convidados, entre os quais estaria Doria, mãe da duquesa, e Oprah Winfrey, amiga do casal, mas esta informação já foi desmentida pelo jornal New York Post.

Desde o nascimento da filha, agora com dois meses, que a ex-atriz tem-se mantido longe dos olhares curiosos da imprensa. De acordo com a revista People, tanto Meghan como Harry optaram por utilizar o tempo todo da licença parental (vinte semanas) para estar com os filhos, anunciando-o através do site da sua Fundação Archewell, em junho.

"Enquanto o duque e a duquesa estão em licença parental, Archwell irá continuar o importante trabalho e a publicar histórias no site", anunciou o casal.

Meghan Markle com o filho Archie. Foto: D.R

A família real felicitou Meghan Markle pelo Twitter, desejando-lhe um maravilhoso aniversário.