Margot Robbie revela que bebeu tequila para conseguir gravar uma cena com DiCaprio

Durante uma conversa no âmbito das discussões "Life in Pictures", recebida na academia de cinema British Academy of Film and Television Arts, a atriz australiana Margot Robbie contou como não foi fácil gravar algumas das cenas do filme O Lobo de Wall Street, de Martin Scorcese. Para a cena íntima com Leonardo Dicaprio, Robbie confessou ter bebido vários shots de tequila, "eu estava nervosa – muito, muito nervosa", disse.

Margot Robbie interpretou 'Naomi Lapaglia' em 'O Lobo de Wall Street Foto: IMDB

Na altura, Robbie tinha apenas 22 anos e estava prestes a partilhar o ecrã com estrelas de Hollywood há muito veneradas, como Matthew McConaughey ou Jonah Hill, além de DiCaprio. "Na altura pensei: ninguém vai reparar em mim. Não interessa o que eu faça, porque toda a gente vai estar focada no Leo", comentou a atriz, embora estivesse enganada. Uma das cenas mais famosas é aquela em que estão os dois à mesa, a jantar, quando se conhecem, e Robbie diz: "não, não seremos amigos", e bebe o seu cocktail.

Margot Robbie admitiu ainda ter-se sentido confortável em "mexer" no guião que lhe foi dado, fazendo de tudo para tornar a personagem credível e o mais humana possível, especialmente porque Scorcese lhe disse que quanto "mais louca ficasse", mais tempo de ecrã lhe daria.

Uma oportunidade para brilhar num papel que a atriz acabou por não deixou escapar - já que as críticas à sua atuação foram maioritariamente positivas - o que certamente contribuiu para a lançar no mundo de Hollywood.