18 celebridades que estão sempre a ser confundidas

Foto: IMDB 1 de 18 EMMA MACKEY E MARGOT ROBBIE | "Eu realmente não acho nada", disse Emma ao Independent. "É adorável ser comparada com Margot Robbie, mas principalmente eu prefiro que as pessoas se concentrem nos trabalhos que nós duas estamos a fazer, e não no quanto somos parecidas."

2 de 18 KEIRA KNIGHTLEY E NATALIE PORTMAN | Knightley não tem inveja da atenção que Natalie Portman recebe dos paparazzi porque já a sentiu na pele: as duas atrizes são constantemente confundidas uma com a outra em aeroportos. “Tenho imensa pena dela porque deve ser constantemente perseguida por pessoas. Já me aconteceu umas quantas vezes alguém gritar ‘Natalie! Natalie’ para mim e eu acabo por tirar uma fotografia e dar um autógrafo enquanto Natalie.”

Foto: D.R. 3 de 18 ZOE SALDAÑA E THANDIE NEWTON | Saldaña conta que muitas vezes acham que é Newton, mas as confusões não se ficam por aqui: há também quem pense que Zoe e Kerry Washington são a mesma pessoa.

Foto: D.R. 4 de 18 HILARY SWANK E MISSY PEREGRYM | Apesar de Swank ser oito anos mais velha que Missy Peregrym, as duas atrizes são confundidas pelos fãs com bastante regularidade.

5 de 18 ED SHEERAN E RUPPERT GRINT | O ator que interpretou Ron em Harry Potter foi o protagonista do videoclip da música Lego House de Ed Sheeran precisamente porque as pessoas confundem os dois com tanta frequência. Grint já está tão habituado a que o confundam com o cantor que acaba por aceitar os elogios dirigidos a Sheeran pela sua carreira na música.

6 de 18 GINNIFER GOODWIN E CAREY MULLIGAN | Para Goodwin, tudo começou quando cortou o cabelo muito curto: “Agora sou constantemente confundida com várias atrizes com cabelo curto, o que é sempre hilariante. Ultimamente, tenho ouvido o nome Carey Mulligan imensas vezes.”

7 de 18 ANDY SAMBERG E ANDREW GARFIELD | Samberg recebeu tratamento especial durante uma viagem ao Dubai depois dos seguranças do aeroporto o terem confundido com o protagonista de O Fantástico Homem-Aranha e Hacksaw Ridge.

Foto: D.R. 8 de 18 ELIJAH WOOD E DANIEL RADCLIFFE | O protagonista da saga Harry Potter disse numa entrevista à GQ que várias vezes lhe perguntam se é Elijah Wood. “Estava no Japão e alguém me deu uma foto do Elijah Wood para autografar. Não sabia falar japonês, então escrevi em inglês: ‘Não sou o Elijah Wood, mas obrigada na mesma. Daniel Radcliffe.’

Foto: D.R. 9 de 18 AMY ADAMS E ISLA FISHER | O ano passado, Isla Fisher decidiu contar ao mundo que ela e Amy Adams são duas pessoas completamente diferentes. Embora tudo não tenha passado de uma brincadeira durante uma entrevista com Jimmy Kimmel, a atriz de O Grande Gatsby explicou que as duas celebridades são constantemente confundidas pelo público, incluindo por Lady Gaga.

Foto: D.R. 10 de 18 MATT DAMON E MARK WAHLBERG | Os dois atores são constantemente confundidos e chegaram mesmo a fazer um pacto um com o outro: está combinado que, sempre que alguém os confundir, têm de ser tão educados o quanto possível.

Foto: D.R. 11 de 18 EVA LONGORIA E KIM KARDASHIAN | Tudo começou quando Bret Michaels enviou um tweet que desejava feliz aniversário a Eva Longoria… com uma fotografia dele junto de Kim Kardashian.

Foto: D.R. 12 de 18 KATE WINSLET E CATE BLANCHETT | Cate Blanchett contou uma vez que não é raro as pessoas a abordarem na rua para lhe elogiarem a performance em Titanic, filme protagonizado por Kate Winslet. A atriz acrescentou ainda que, se tiver de ser confundida com alguém, que seja com alguém tão talentoso quanto Winslet.

Foto: D.R. 13 de 18 KIT HARINGTON E DARREN CRISS | O ator de Glee contou, no Instagram, que foi confundido com a estrela de Game of Thrones no aeroporto. Depois de desapontar o fã ao esclarecer que não era Kit Harington, propôs que tirassem uma foto na mesma “para comemorar o momento”.

Foto: D.R. 14 de 18 RYAN REYNOLDS E RYAN GOSLING | Têm o mesmo primeiro nome, a mesma nacionalidade e duas filhas com atrizes de Hollywood. Embora costumem escolher papéis bastante diferentes, os atores são confundidos com alguma frequência.

Foto: D.R. 15 de 18 ELIZABETH BANKS E CHELSEA HANDLER | Elizabeth Banks não se importa de ser confundida com Chelsea Handler porque usa a identidade da atriz como ponto de fuga: “Conhecemo-nos numa festa e já sabíamos que as pessoas nos costumavam confundir. Mas não me importo que pensem que sou a Chelsea e, quando assumem isso assim que me veem, eu não desminto. É quase uma nova forma de anonimato.”

Foto: D.R. 16 de 18 LUCY HALE E SELENA GOMEZ | A atriz de Pretty Little Liars relatou, no Twitter, um episódio caricato em que um fã achou que estava a falar com Selena Gomez. “Alguém seriamente convencido de que eu era a Selena Gomez tentou tirar-me o telemóvel da mão para ligar a Justin Bieber”, escreveu Hale, sem esconder a frustração.

Foto: D.R. 17 de 18 ZOOEY DESCHANEL E KATY PERRY | A cantora já foi confundida várias vezes com a atriz e disse que “para ser sincera, é bastante irritante”. Há ainda quem as confunda com Emily Blunt e Siwan Morris.