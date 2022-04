A inesperada reação da família de Sydney Sweeney, de Euphoria, às suas cenas eróticas

Sydney Sweeney surpreendeu-nos a todos com a sua atuação em Euphoria, a popular série da HBO. Na tela a atriz de 24 anos protagoniza Cassie Howard, uma adolescente que se apaixona pelo namorado da melhor amiga e que faz tudo para o ter (spoiler alert: o triângulo amoroso não acaba bem). Contornos da história da sua personagem à parte, a verdade é que a família da atriz está muito orgulhosa do seu trabalho, mesmo com o "susto" que apanharam no dia da estreia da série.

Numa entrevista recente ao programa The Ellen DeGeneres, a atriz revelou que convidou a família inteira para a estreia de Hollywood – pais, tios e até os avós. Porém, entre os nervos miudinhos e o entusiasmo, Sweeney esqueceu-se de alertá-los que existiam cenas íntimas, onde Cassie aparece seminua. Felizmente, nem a surpresa foi o suficiente para impedir o apoio à jovem. Segundo a mesma, a reação dos avós foi ótima. Disseram-me que tinha "as melhores mamas de Hollywood", contou entre risos.

Com ou sem cenas íntimas, a carreira de Sweeney vai de vento em popa, e até conseguiu concretizar um sonho que tinha desde pequena: aparecer na capa da revista Cosmopolitan. "Os meus pais e a minha família estão muito orgulhosos e têm-me enviado fotografias. Sempre que vão a uma loja ou ao aeroporto e vêm a minha revista cobrem todas as prateleiras com a minha capa."