Madalena Aragão: "Comentários negativos dizem mais sobre quem os profere do que sobre mim"

Fala-nos sobre o look escolhido para hoje. Qual foi a inspiração por trás desta escolha? Trabalhaste com algum designer ou stylist em particular para esta ocasião?

O look de hoje foi escolhido com base na cor do vestido, que eu gosto muito, e pela opção de um estilo clássico, mas um pouquinho arrojado. Os sapatos são Louboutin e as jóias são Tous.

Quem é que foram ou são as tuas maiores referências de estilo?

Não tenho propriamente uma referência única. Mas gosto muito de ver mulheres que eu considero com classe e que se enquadram, para mim, em algo mais clássico e elegante. Gosto de ver por exemplo a Alexandra Saint Mleux e semelhantes. Mas não quero com isto dizer que tento seguir o estilo delas porque claramente eu sou mais simples. Gosto de andar super descontraída no dia a dia. Mas para eventos que impliquem outro tipo de apresentação, faço questão de me preparar de forma diferente, normalmente ajudada pela stylist Mafalda Mota Alves, e equipa de hair e make up, que usem os produtos que eu gosto e que não se desviem muito do meu estilo. E confesso que gosto imenso de todo o processo, até ao look final.

Madalena Aragão Foto: Luís Miguel Fonseca

Que imagem é que te preocupas em emanar quando pisas uma red carpet?

Acima de tudo segurança. Porque o contrário nota-se imenso em mim. Se não estiver confortável com as escolhas do look e acessórios, fica mesmo visível, para todos que me vêem, que estou insegura.

Depois desta noite, preocupas-te com a opinião externa sobre o look? Ao longo da tua carreira, como lidas com os comentários feitos à tua imagem?

Não tenho tido, até hoje, a infelicidade de ouvir ou ler muitos comentários negativos. E sei que comentários parvos e negativos, dizem muito mais sobre quem os profere do que sobre mim.

És mais introvertida ou extrovertida? Como te preparas mentalmente para uma noite como esta?

Acho que sou ambivertida. Dependendo da situação oscilo entre introvertida e extrovertida. Se estiver num ambiente seguro, para mim, sou bastante extrovertida. Em contrapartida, se estiver em local ou com pessoas desconhecidas, ou em situações de maior pressão social, sou muito mais tímida.

Para noites como esta não é difícil a preparação, porque a TVI tem sido uma casa próxima para mim. É mesmo um momento bom para rever amigos. Se tiver de ir a eventos em que me sinto mais ansiosa ou desconfortável uso a técnica da respiração e da mentalização positiva e tudo fica mais normalizado.

Madalena Aragão Foto: Luís Miguel Fonseca

Há algum truque de beleza que nunca dispensas antes de um grande evento?

A minha rotina diária de beleza é simples, para além de máscara de pestanas e gloss, normalmente YSL Beauty, assenta em limpar e hidratar muito bem a pele com produtos Vichy.

Não faço diferente nestes dias. Apenas deixo a magia acontecer, hoje com skincare Vichy e make YSL Beauty pela Daniela Inácio e com hairstyling L’Oréal Professionnel, com a Inês Costa, igualmente a contribuir.

Como é que descreves o look de beleza escolhido para hoje?

Eu adorei o resultado final!! Espero que também tenham gostado!

Foram-me dadas várias hipóteses pela minha equipa, e escolhi o que achei que ficava bem com o vestido e com o acontecimento!

Madalena Aragão Foto: Luís Miguel Fonseca

Qual a característica do teu rosto que mais gostas de realçar?

Não tenho nada que se destaque muito no meu rosto. Por isso depende da ocasião e da hora do evento. Hoje tentei e pedi que os olhos sobressaíssem, mas normalmente tentamos deixar um equilíbrio entre tudo.

Existe um produto de beleza que levas sempre contigo na carteira para um extra de confiança?

Existe pois! Para além de um “Make Me Blush” de YSL Beauty para dar um tom rosado sempre que preciso, tenho um pequeno frasco de “Libre”. Gosto muito de estar bem perfumada.

Qual é o teu “guilty pleasure” no mundo da beleza?

Talvez querer sempre mais uma cor dos “Make Me Blush” de YSL Beauty, porque “esta é diferente”, mesmo que seja só um tom ligeiramente mais quente. É aquele momento em que não é sobre tendência, nem sobre técnica - é simplesmente sobre olhar para o espelho e pensar: “Uau, esta cor deixa-me feliz.” E sinceramente? Se um blush me dá esse boost de humor… já valeu a pena!

Qual é a primeira coisa que fazes quando chegas a casa depois de um evento destes?

Normalmente é comer um hambúrguer do Mac, que comprei num drive-through a caminho de casa e de seguida limpar muito bem a pele, hidratar, lavar os dentes e dormir.

Madalena Aragão Foto: Luís Miguel Fonseca

Créditos:

Fotografia: Luís Miguel Fonseca

Styling: Mafalda Mota Alves

Sandálias: Christian Louboutin

Jóias: Tous

Maquilhagem: Daniela Inácio com YSL Beauty

Cabelos: Inês Costa com L’Oréal Professionnel

Agradecimentos: Hotel EVOLUTION Cascais Estoril

Agências: Connosco e Leonor Babo Actores