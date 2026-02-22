Matilde Reymão: "A minha prioridade na red carpet é sentir-me confortável, confiante e bonita"

Fala-nos sobre o look escolhido para hoje. Qual foi a inspiração por trás desta escolha? Trabalhaste com algum designer ou stylist em particular para esta ocasião?

O meu look foi escolhido a par com a Paula Moldes da Stivali. Inspirámo-nos em atrizes como Farrah Fawcett ou Jane Fonda, com um toque de Studio 54. Com estas inspirações aliadas a criatividade da Bruna Santana nos cabelos, e a Inês Abreu Lima em make up, sinto-me muito bonita e segura.

Quem é que foram ou são as tuas maiores referências de estilo?

Cate Blanchett, Kate Moss, Rosie Huntington. As minhas inspirações são muito díspares, e creio que refletem que não fico presa a um único estilo. Prefiro uma liberdade expressiva que me define em termos de estilo.

Que imagem é que te preocupas em emanar quando pisas uma red carpet?

Quando piso uma red carpet, não me preocupo propriamente em emanar uma imagem específica ou em planear aquilo que quero transmitir. A minha prioridade é sentir-me confortável, confiante e bonita com o conjunto que escolhi. Aquilo que passa para os outros acaba por ser uma consequência natural disso, não algo calculado. Sou tranquila nesse aspeto e foco-me mais em como me sinto comigo mesma do que na perceção exterior.

Matilde Reymão Foto: Luís Miguel Fonseca

Depois desta noite, preocupas-te com a opinião externa sobre o look? Ao longo da tua carreira, como lidas com os comentários feitos à tua imagem?

Não me preocupo muito com a opinião externa sobre o look, porque a minha escolha parte sempre de um lugar muito pessoal e seguro: opto por aquilo de que gosto e com que me sinto verdadeiramente bem. Quando isso acontece, já vou segura e tranquila, e o resto acaba por ter menos peso. Além disso, tenho a sorte de estar acompanhada por uma equipa em quem confio plenamente, que me conhecem bem, dão-me a sua opinião sincera e que querem sempre ver-me no meu melhor.

Claro que as opiniões existem e fazem parte. Há quem se identifique e goste, há quem não. Mas vejo isso com naturalidade. A moda vive precisamente dessa diversidade de olhares, estilos e interpretações, e acho bonito que assim seja. Para mim, o mais importante é manter-me fiel ao que sinto e ao que me apetece expressar naquele momento e ocasião.

És mais introvertida ou extrovertida? Como te preparas mentalmente para uma noite como esta?

Diria que sou mais introvertida. Sempre fui assim desde criança - era muito, muito tímida - e acho que essa continua a ser a minha natureza. Claro que as circunstâncias e o meu trabalho acabam por me puxar para um lado mais aberto e comunicativo. E também me sinto confortável nesse lugar. Gosto de conhecer pessoas, de rir, de trocar ideias… no fundo há uma parte de mim mais fechada, mas acho que também tenho a capacidade de me “abrir”. É um meio termo saudável.

Quanto à preparação para uma noite como esta, encaro-a com naturalidade e com alegria. É uma noite de festa e de celebração, e também tem um significado especial para mim, por ser ligada à TVI, canal onde dei os meus primeiros passos, e onde tenho vindo a trabalhar, muito feliz e realizada com as oportunidades que me são dadas, e com os projetos dos quais tenho feito parte.

Matilde Reymão Foto: Luís Miguel Fonseca

Há algum truque de beleza que nunca dispensas antes de um grande evento?

Gosto muito de looks de maquilhagem com a pele luminosa, e para mim isso começa sempre antes da maquilhagem em si. Por isso, se tiver de escolher um truque de beleza que nunca dispenso antes de um grande evento, é a hidratação da pele. Acho mesmo que uma pele bem hidratada faz toda a diferença no resultado final. É um passo simples, mas essencial para me sentir no meu melhor.

Como é que descreves o look de beleza escolhido para hoje?

Early eighties com inspiração disco, à semelhança do look.

Qual a característica do teu rosto que mais gostas de realçar?

Diria que gosto muito de realçar os olhos, mas o batom é aquilo que nunca pode faltar num look. É uma especia de guilty pleasure. Na verdade, gosto de ambos, mas o batom tem um lugar especial. Mesmo numa noite de gala, em que há uma cor definida para o look, não consigo sair sem levar pelo menos três batons na carteira ahah. E vou mudando ao longo da noite consoante aquilo que me apetece.

Matilde Reymão Foto: Luís Miguel Fonseca

Existe um produto de beleza que levas sempre contigo na carteira para um extra de confiança?

BATONS!

Qual é o teu “guilty pleasure” no mundo da beleza?

O meu guilty pleasure no mundo da beleza, como já mencionei, começa pela hidratação da pele. Adoro batons e gosto especialmente de realçar o contorno da boca para dar a ilusão de lábios mais cheios. Também adoro maquilhagens luminosas, sombras com brilho, e hidratar o cabelo sempre que possível. Levo sempre na carteira um óleo para manter o cabelo hidratado, porque tenho o cabelo naturalmente mais seco. É o must da minha Bruninha que cuida do meu cabelo também já há vários anos: “não esquece de hidratar” ahah.

Qual é a primeira coisa que fazes quando chegas a casa depois de um evento destes?

A primeira coisa que faço quando chego a casa é tirar os saltos altos, vestir o pijama, e depois lavar bem a cara para retirar a maquilhagem. E por fim, claro, hidratar a pele.

Matilde Reymão Foto: Luís Miguel Fonseca

Créditos:

Fotografia: Luís Miguel Fonseca

Jumpsuit: Jenny Packham, na Stivali

Jóias: Saldanha Joalheiros

Maquilhagem: Inês Abreu Lima

Cabelos: Bruna Santana

Agradecimentos: Hotel EVOLUTION Cascais Estoril

Agências: Connosco e Carrelo Squad