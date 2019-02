Lady Gaga responde aos rumores sobre a química intensa com Bradley Cooper

Lady Gaga apareceu no Late Night Show, de Óscar na mão e um deslumbrante vestido preto. Mas a situação mais relevante da noite foi a cantora a adereçar os rumores sobre a sua suposta relação com Bradley Cooper.

Quando Jimmy Kimmel cometou que todas as pessoas que viram a atuação de Shallow nos Óscares acham que os dois atores estão apaixonados, Gaga revirou os olhos e riu-se, afirmando que são ambos profissionais e que se trata de uma canção de amor.

"Sim as pessoas viram amor, e adivinha: era isso mesmo que queríamos que vissem. Shallow é uma canção de amor. O filme Assim Nasce Uma Estrela é uma história de amor. Nós trabalhamos tanto, trabalhamos a semana toda naquela atuação… Foi ótima, e do ponto de vista do espetáculo, era muito importante para nós que estivéssemos ligados um ao outro."

Gaga continuou dizendo que nas suas antigas tournées também abraçava Tony Bennett quando atuavam juntos e que "quando se cantam canções de amor, é isso que se quer que as pessoas sintam".

Após a atuação, a química entre os dois foi inegável e os rumores de um caso começaram a circular – precisamente na altura em que Gaga terminou o seu noivado.

Veja o vídeo aqui: