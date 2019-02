A foto de reconciliação entre Madonna e Lady Gaga

A cerimónia dos Óscares deste ano está a dar que falar, seja pelos vencedores, os vestidos, anedotas ou… As reconciliações. Parece que Madonna organizou uma festa depois da 91ª edição da entrega de prémios e convidou Lady Gaga e a sua estatueta para a festa, deixando uma lembrança carinhosa no Instagram: "Não se metam com mulheres italianas" escreveu Madonna na legenda da fotografia, provando que as divergências entre as duas já foram ultrapassadas.

O atrito entre as cantoras começou quando Madonna afirmou que Born This Way era um plágio do seu tema Express Yourself e, numa entrevista à BBC Radio 1, Lady Gaga defendeu-se: "Eu e a Madonna somos muito diferentes, não há sequer comparação. Ela é a maior estrela pop de todos os tempos mas eu sei compor a minha própria música. Sou produtora e compositora, sei o que faço."

A vencedora do Óscar de Melhor Música também falou sobre Madonna no seu documentário Gaga: Five Feet Two: "Admiro muito a Madonna e tenho muito em conta o que ela acha de mim. O problema é que sou italiana e se tiver um problema com alguém, vou confrontar essa pessoa."