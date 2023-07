Porque estão os Beckham a ser duramente criticados após aniversário da filha?

, filha de David e Victoria Beckham, comemorou recentemente o seu, mas os fãs parecem não ter gostado muito da escolha do, tendo achado o look "As fotos do evento, partilhadas por Victoria, têm sido. Tudo porque Harper apareceu a usar um vestido lilás no sábado, 8 de julho. A festa foi celebrada em família no Prada Caffè, no Harrods, em Londres. Um evento dos mais sofisticados, mas os comentários negativos não tardaram em surgir.A primeira das várias fotos mostra Victoria com um vestido comprido preto, revelando a sua esbelta figura, e ao lado a filha, que usava um longocombinado com uns ténis. Harper estreou a suaestimada no valor de, e oseram, nada mais nada menos que, umada primeiraem 2019.foram feitos, e os preços variam entreDe entre os muitos, podem ler-se: "Por que é que a sua pré-adolescente está vestida com roupa de dormir? - estranho", ou ". Não está certo", "Não consigo imaginar deixar uma criança de 12 anos a usar uma combinação. Isso não é apropriado para a idade, como todos estão a dizer", "Um vestido estilo lingerie para uma menina de 12 anos. Ela é super fofa, o seu rosto de anjo não combina com este tipo de vestido".Para além disso, muitos internautas chegaram a questionar também a escolha do local da festa.. Um seguidor escreveu mesmo: "O que é uma festa Prada? não parece divertido para uma criança de 12 anos, para ser honesto ... o meu 12º aniversário foi comemorado em casa com alguns amigos meus. A minha mãe fez um bolo para mim e para os meus amigos e eu gostava de jogos divertidos...."da menina: "E esse bolo... Parece que o pasteleiro fez com os pés enquanto estava bêbado". No entanto, nada disto impediu que o post de Victoria Beckham acumulasse mais deAs celebrações em família continuaram, tendo sido, mais tarde, o paia partilhar um vídeo que mostrava os três num momento emocionante, e no qual escreveu "Fim mágico de um aniversário mágico no sítio mais feliz do mundo".