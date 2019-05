John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette 20 anos depois

Filho do presidente norte-americano, John Fitzgerald Kennedy, e do ícone de elegância Jacqueline Kennedy, John-John era tratado pelos jornais como o príncipe da América. Considerado um conquistador, o bilionário namorou com mulheres como Julia Roberts, Madonna e Daryl Hannah, até conhecer Carolyn Bessette.

O casal conheceu-se em 1994, no showroom da Calvin Klein, do qual Bessette era relações públicas. O casamento aconteceu dois anos depois numa pequena cerimónia em Cumberland Island, Georgia. Carolyn escolheu um vestido marcado pela elegância aliada à simplicidade, um Narciso Rodríguez de gola redonda em seda acetinada.

O casal era frequentemente fotografado em eventos de solidariedade e pelas ruas de Nova Iorque, ela no seu habitual look minimalista e em preto total e ele sempre de fatos impecavelmente cortados. Tornaram-se referências de elegância na época, inspirando designers até aos dias de hoje.