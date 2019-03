As mulheres por detrás de grandes invenções atribuídas a homens

Katherine Johnson: O caminho para chegar à Lua | A história de Johnson foi recentemente contada no filme Hidden Figures (2017). A sua inteligência acima da média fez com que a chamassem frequentemente de ‘computador’. A ela se deve a descoberta do caminho certo para que a Freedom 7 conseguisse entrar no espaço pela primeira vez em 1961 e posteriormente fez com que a missão da Apollo 11 fosse bem-sucedida a aterrar na Lua (1969). No entanto, ela sofreu muito com a discriminação racial, até por parte dos colegas homens.