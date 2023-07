O discurso comovente e espirituoso de Lou Doillon, filha de Jane Birkin

Foi na passada segunda-feira, 24 de julho, que se realizou o funeral de Jane Birkin, ícone da música, cinema e moda nos anos 60 e 70, em Paris, que nos deixou a 16 de julho. Na cerimónia estiveram presentes amigos e família, entre eles nomes conhecidos da indústria cinematográfica, como Catherine Deneuve, e as filhas de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, que ajudaram a carregar o caixão para o interior da igreja.

Enquanto Gainsbourg, de 52 anos, se expressou em breves palavras, recordando a forte presença da mãe na sua vida, Doillon, de 40, optou por partilhar alguns dos momentos mais marcantes que viveu com ela, incluindo os mais irreverentes.



Há um diamante que deitaste fora por descuido, escondido numa caixa de lexomil (medicamento com propriedades calmantes) do teu quarto e que fomos encontrar anos mais tarde no lixo do teu quarto da Bretanha, porque te tinhas esquecido de deitar o lixo fora", conta, antes de relembrar memórias de infância.

"Há o Roman [de Kermadec, neto de Jane] e eu com um coelhinho (um peluche) na parte da frente do Citroën Méhari, de caixa aberta, rindo-nos por teres pensado que um carro sem janelas ia aguentar a tempestade na autoestrada em pleno inverno", recorda, como se falasse para a mãe. "[Nessa memória] estou assustada por ires viajar para Sarajevo, que estava debaixo de fogo, porque dizias que eu teria vergonha mais tarde por saber que a minha mãe não tinha feito nada". E, noutra memória, diz: "Estás tu a deixar-nos correr meios nus, no Bois de Boulogne, o Roman e eu", continua.

Também "estás tu no carro quando anuncio o que aconteceu à Kate [Barry]" - a filha mais velha de Jane Birkin, que morreu em 2013. "Mãe, obrigada por todas estas aventuras, obrigada por não teres sido normal, razoável ou dócil… este mundo pacífico e racional do amanhã já me está a aborrecer imenso."

"Agradeço ao meu pai por ter amado tanto a minha mãe e agradeço à minha mãe por o ter amado também. Vejo-me órfã. Vejo todas as vossas almas em paz sem ela. Já estou a ver o vazio que ela nos deixa. Ela é a minha mãe, é a nossa mãe. Ela é a Jeannette, é a minha mãe, é a vossa Jane B. Ela é a nossa mãe", disse Charlotte, citando de seguida a letra da canção Jane B, escrita pelo seu pai Serge Gainsbourg.