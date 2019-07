James Bond: 007 passa a ser protagonizado por uma mulher negra

Depois de a atriz Tessa Tompsom ter sido a eleita para interpretar um dos agentes no filme MIB: Homens de Negro - Força Internacional (2019), um filme que até à data tinha como protagonistas homens, chegou a vez de a icónica saga Bond revelar que o papel do agente inglês 007 deixa de pertencer a James Bond e passar a ser protagonizado por uma atriz negra.

A atriz que dará vida a nova fase da saga é Lashana Lynch, tem 31 anos, e entre os seus mais reputados papéis está o de Maria Rambeu no filme Capitão Marvel (2019). Daniel Craig será pela última vez James Bond e dará a Nomi, personagem de Lashana, a "licença para matar" no filme, cuja estreia está prevista para abril de 2020.

O 25.º filme da saga foi escrito por Phoebe Waller-Bridge, tem realização de Cary Joji Fukunaga e vai chamar-se Bond 25. Com a integração de um elemento feminino e de etnia negra, a produtora do filme tem como objetivo atenuar as críticas em relação ao filme ser machista e contribui para o avanço da desmistificação da mulher enquanto personagem-heróica. Este é, sem dúvida, um grande passo para igualdade de género na indústria cinematográfica.