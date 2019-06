As várias faces de Tessa Thompson

Desde que movimentos feministas como o #Metoo apresentaram a realidade nada inclusiva de Hollywood, as mulheres ganham cada vez mais notoriedade na indústria, conseguido papéis mais relevantes independentemente de fatores como a idade ou o tom de pele. Tessa Thompsom é um exemplo do início da mudança. A atriz californiana, de 35 anos, tem um histórico de papéis de personalidade forte, como a destemida Valquíria em Thor: Ragnarok (2017) e Vingadores: Endgame (2019), ou a agente ‘M’ em MIB: Homens de Negro – Força Internacional (2019) dando um toque feminino à trilogia de filmes protagonizados por Tommy Lee Jones e Will Smith entre 1997 e 2012.

Thompson é ainda a primeira mulher negra e abertamente bissexual que protagoniza um filme de tamanha magnitude, inclusive no que se refere ao orçamento. "A inclusão não vem por engano. Tu tens que empurrar as pessoas. Às vezes a vergonha é uma ferramenta poderosa", disse à Time. A atriz também foi pioneira ao representar o primeiro personagem LGBTQI+ das bandas desenhadas da Marvel.

Autêntica e irreverente, a atriz faz questão de trazer a mesma atitude ao seu guarda-roupa. Na passadeira vermelha durante a promoção do seu mais novo filme, para além dos penteados de cabelo – sempre diferentes e originais – deixou de lado o fato preto e apostou em looks futuristas com a assinatura da Rodarte, Alexander Wang, Robert Wun ou Chanel, por exemplo. Veja-os na fotogaleria.