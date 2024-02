Céline Dion comove nos Grammys

Céline Dion surpreendeu o público ao aparecer no final da cerimónia dos Grammys, que aconteceram ontem à noite, em Los Angeles, para apresentar o prémio de Álbum do Ano (entregue a Taylor Swift). Dion explicou que estava no palco para entregar um prémio que lhe foi atribuído há 27 anos por "duas lendas", Diana Ross e Sting.



No discurso, a cantora expressou ainda felicidade pela sua presença no palco, afirmando: "Quando digo que estou feliz por estar aqui, estou a falar a sério, do fundo do coração. Aqueles que foram suficientemente abençoados por estarem aqui nos Grammy Awards nunca devem dar por garantido o enorme amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo."



revelou publicamente em dezembro de 2022 que sofria do Síndrome de Pessoa Rígida (SPR), uma condição que afeta o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a espinal medula. A sua participação na cerimónia musical foi a primeira vez que a cantora se apresentou em público desde novembro do ano passado, quando assistiu a um jogo de hóquei em Las Vegas. Este evento desportivo foi também a sua primeira vez em público depois de três anos e meio.



Recentemente, a Amazon MGM anunciou a aquisição de um novo documentário sobre a vida da artista, intitulado I Am: Celine Dion. O trabalho, que abrange cerca de um ano da vida da cantora, narra a jornada de Dion desde o diagnóstico até à gestão diária da SPS. A cantora espera que o filme "aumente a consciencialização sobre esta condição pouco conhecida".



