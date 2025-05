Jackie Kennedy num cavalo branco: um momento icónico da Feira de Sevilha

Durante uma semana, Sevilha celebra a tradição. A Feira de Abril foi fundada em 1847 e é hoje uma das festas mais aguardadas no calendário espanhol. A cada edição, milhares de visitantes atravessam o portão monumental da feira, a portada, para entrarem no universo das casetas, as tendas espalhadas no recinto, do flamenco e do fino, o vinho típico da região. Este ano, como manda a tradição, a feira começou dois domingos depois da Páscoa e Sevilha voltou a ser palco de memórias, muita música e gastronomia.

Foto:

Ao longo dos tempos, a história da Feira de Abril tem sido igualmente marcada pelas presenças inesperadas, imagens icónicas e episódios que deram que falar. De Jacqueline Kennedy a entrar num cavalo branco ao desfile de realezas, há todo um passado que se cruza com a festa e é relembrado a cada nova edição.

Voltamos para 1966, três anos após o assassinato de John F. Kennedy. Jacqueline Kennedy é convidada para visitar a feira, um episódio que viria a ficar gravado para sempre na história do evento. A ex-primeira dama norte-americana foi chamada por Cayetana de Alba, uma das figuras mais influentes da aristocracia espanhola, para ir até Sevilha. Foi a própria duquesa que lhe abriu as portas, a levou às touradas, ensinou-lhe a vestir a mantilha, o véu tradicional espanhol, e lhe mostrou os recantos da capital. Jacqueline desfilou na feira em cima de um cavalo com um casaco de veludo vermelho, calças castanhas, uma camisa branca, chapéu e um rabo de cavalo preso com um laço. Essa mesma imagem, das duas juntas a percorrer o recinto El Real, é um dos registos mais conhecidos da Feria de Abril.

Cayetana de Alba mais à frente e Jacqueline Kennedy de vermelho. Foto: GettyImages

Quem esteve igualmente presente nesse ano foi a atriz Grace Kelly, com quem Jacqueline não tinha a melhor relação, depois dos rumores de um suposto romance entre Grace e John Kennedy. Foi a própria atriz que veio negar em entrevista esses rumores após a morte de Kennedy e dizer igualmente que não havia qualquer rivalidade entre esta e Jacqueline. No entanto a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos nunca falou sobre o assunto, deixando as dúvidas no ar. Reencontram-se então na feira, durante o baile de caridade da Cruz Vermelha, no Palácio de Pilatos, onde Grace e Jacqueline tiveram de partilhar a mesma mesa e ficar sentadas lado a lado, separadas apenas pelo duque de Medinaceli. Este momento tenso não foi obviamente ignorado e acabou por marcar a noite, longas horas em que as duas não trocaram olhares ou quaisquer palavras uma com a outra.

Baile de caridade da Cruz Vermelha, no Palácio de Pilatos. Foto: GettyImages

A presença de Jacqueline Kennedy transformou a feira no centro das atenções naquela época, relato que ainda hoje é lembrado. Em 2023, essa imagem inspirou Victoria Federica, filha da Infanta Elena e de Jaime de Marichalar, a recriar a fotografia clássica e, igualmente a cavalo e com um estilo muito semelhante ao da viúva de Kennedy, marcou a sua entrada na Feira de Abril.